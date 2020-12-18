Прокуратура выявила нарушения
Как выяснила прокурорская проверка, в Кабанском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью, одним из видов деятельности которого является добыча полезных ископаемых, нарушило закон о недропользовании. Организация осуществляет добычу щебня для производства строительных и дорожных работ.
Проверкой установлено, что в Едином государственном реестре юридических лиц отсутствуют сведения о регистрации права на земельный участок, находящийся в пользовании организации. В связи с чем арендная плата за участок в бюджет муниципалитета не поступает.
Кроме того, общество не состоит на учёте как налогоплательщик налога на добычу полезных ископаемых.
Директор организации привлечён к административной ответственности за пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами и самовольное занятие земельного участка. Ему назначены штраф и предупреждение.
Постановления вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии директора строительной организации привлекли к ответственности
Общество, Фото:
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