У жителя Бурятии нашли мешки с коноплёй

Общество, Фото: из архива

За наркотики мужчина получил условный срок



Житель посёлка Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии признан виновным в совершении двух преступлений по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».



В суде установлено, что в августе вблизи села Курумкан мужчина собрал наркотикосодержащее растение – коноплю и упаковал его в пять полимерных мешков. При попытке перевезти на автомашине собранные наркотики к себе домой в Баргузинский район мужчина был задержан сотрудниками полиции.



В ходе обыска по месту его жительства обнаружены ещё четыре мешка с наркотическим средством, которое мужчина собрал ранее для собственного употребления.



Баргузинский районный суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.



Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

