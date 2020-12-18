За наркотики мужчина получил условный срок
Житель посёлка Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии признан виновным в совершении двух преступлений по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».
В суде установлено, что в августе вблизи села Курумкан мужчина собрал наркотикосодержащее растение – коноплю и упаковал его в пять полимерных мешков. При попытке перевезти на автомашине собранные наркотики к себе домой в Баргузинский район мужчина был задержан сотрудниками полиции.
В ходе обыска по месту его жительства обнаружены ещё четыре мешка с наркотическим средством, которое мужчина собрал ранее для собственного употребления.
Баргузинский районный суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
У жителя Бурятии нашли мешки с коноплёй
Общество, Фото:
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