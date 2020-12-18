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Житель Бурятии лишился свободы из-за пьяной езды

Житель Бурятии лишился свободы из-за пьяной езды
Общество,  Фото:pixabay.com
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Житель Тарбагатайского района Бурятии признан виновным за езду в нетрезвом виде.

В судебном заседании установлено, что в апреле 2019 года мужчина, ранее привлечённый к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, осуждён за совершение аналогичного преступления.

Однако сельчанин вновь сел пьяным за руль автомобиля и был задержан сотрудниками ГИБДД.

- Суд по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев,- сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор суда вступил в законную силу.
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