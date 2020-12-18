Житель Бурятии лишился свободы из-за пьяной езды

Также водителя лишили прав на 2,5 года



Житель Тарбагатайского района Бурятии признан виновным за езду в нетрезвом виде.



В судебном заседании установлено, что в апреле 2019 года мужчина, ранее привлечённый к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, осуждён за совершение аналогичного преступления.



Однако сельчанин вновь сел пьяным за руль автомобиля и был задержан сотрудниками ГИБДД.



- Суд по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев,- сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор суда вступил в законную силу.

