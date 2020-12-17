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В Чите сироты сделали подарки неизлечимо больным детям

В Чите сироты сделали подарки неизлечимо больным детям
Общество,  Фото:pixabay.com
Детям изготовили 64 мягких игрушек

Читинские добровольцы в период пандемии активно помогают медорганизациям. Для паллиативных (неизлечимо больных) детей детского клинического медицинского центра бизнесмен приобрёл игрушки. Игрушки сделали воспитанники Читинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края.

- Воспитанники Читинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей изготовили 64 мягкие игрушки. В свою очередь, эти игрушки приобрёл Артем Меняйло. На сегодняшний день игрушки уже передают паллиативным ребятишкам в качестве новогодних подарков, - сказали участники акции.

Игрушки вручаются детям в ходе плановых посещений врача-педиатра. Уже вручено 18 новогодних презентов.

- Безусловно, такая добрая акция становится для паллиативных детей и огромной поддержкой, и знаком внимания. Наши медицинские специалисты благодарны всем волонтерам за помощь, особенно, когда они так помогают ребятишкам с тяжелыми заболеваниями, ведь именно им необходимо человеческое тепло и забота», - сказала главный врач ДКМЦ Ирина Нардина.


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