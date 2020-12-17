В Чите сироты сделали подарки неизлечимо больным детям

Детям изготовили 64 мягких игрушек



Читинские добровольцы в период пандемии активно помогают медорганизациям. Для паллиативных (неизлечимо больных) детей детского клинического медицинского центра бизнесмен приобрёл игрушки. Игрушки сделали воспитанники Читинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края.



- Воспитанники Читинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей изготовили 64 мягкие игрушки. В свою очередь, эти игрушки приобрёл Артем Меняйло. На сегодняшний день игрушки уже передают паллиативным ребятишкам в качестве новогодних подарков, - сказали участники акции.



Игрушки вручаются детям в ходе плановых посещений врача-педиатра. Уже вручено 18 новогодних презентов.



- Безусловно, такая добрая акция становится для паллиативных детей и огромной поддержкой, и знаком внимания. Наши медицинские специалисты благодарны всем волонтерам за помощь, особенно, когда они так помогают ребятишкам с тяжелыми заболеваниями, ведь именно им необходимо человеческое тепло и забота», - сказала главный врач ДКМЦ Ирина Нардина.





