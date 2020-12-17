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Туристам напомнили об опасностях зимней Большой Байкальской тропы

Туристам напомнили об опасностях зимней Большой Байкальской тропы
Общество,  Фото:pixabay.com
Среди сезонных факторов риска: обледенение береговой кромки и склонов, сильный ветер и снежные наносы

В Иркутской области проверяют безопасность Большой Байкальской тропы от посёлка Листвянка в Иркутском районе и далее на север. Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» отмечают, что в декабре на некоторых участках тропы гостям стоит проявить осторожность.

Речь идёт о скальных прижимах. К примеру, на промежутке между падью Смородовой и падью Средней (отрезок Большой Байкальской тропы между посёлками Листвянка и Большие Коты) из-за снежных наносов и сильного ветра передвигаться по этому участку некомфортно даже подготовленным туристам с хорошей экипировкой.

Непростая ситуация возникла между мысом Соболев и утёсом Скрипер: там обледенела береговая полоса. И в первом, и во втором случае есть альтернативные пути, отдалённые от воды: их и стоит выбирать для обхода.

- Появление потенциально опасных участков не новость, ведь декабрь для Байкала – время ветров и волн, - сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья». - Погодные явления делают каменистые берега реликтового озера фантастично красивыми и в то же время неприступными; новые пути обхода скал и россыпей появятся в январе, когда лёд на Байкале станет прочным. Учёт этих обстоятельств, своего уровня подготовки и сил – залог успешного похода. К слову, отдохнуть на маршруте можно на пикниковых точках, установленных осенью. По результатам осмотра, они в порядке и продолжают радовать покорителей Большой Байкальской тропы.
Иркутская область национальный парк большая байкальская тропа
 
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