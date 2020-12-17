Призёрами соревнований стали 4 спортсмена края
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по самбо среди юношей, юниоров и девушек прошли во Владивостоке с 10 по 14 декабря. В соревнованиях приняла участие сборная команда Забайкальского края в составе 24 спортсменов.
- Абсолютным чемпионом чемпионата Дальневосточного федерального округа по боевому самбо в весовой категории 88 килограммов стал Евгений Алешков. В весовой категории 58 килограммов Евгений Зайцев завоевал бронзу. По итогам чемпионата победители и призёры получили путёвки на чемпионат России по боевому самбо, — рассказали в федерации самбо Забайкальского края.
Также они добавили, что по результатам первенства Дальневосточного федерального округа по самбо среди девушек Александра Козлова заняла третье место. Юлия Шастина завоевала второе место, тем самым став обладательницей путёвки на первенство России по самбо в 2021 году.
Всего в соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов со всего Дальнего Востока, они поборолись за призовые места в категориях: юноши и девушки 16-18 лет, юниоры и юниорки 18-20, мужчины и женщины старше 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Забайкальские самбисты выиграли путёвки на первенство и чемпионат России
Общество, Фото:
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