В Улан-Удэ сегодня осадков не ожидается

Ночью температура в Бурятии опускалась до -41



По данным Бурятского гидрометцентра, 18 декабря по республике преимущественно без осадков, днём по Прибайкалью местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -26-31, местами -36-41, по южному Прибайкалью -16-21, днём -16-21, местами -26-31, по южному Прибайкалью и местами юго-западу -8-13 градусов.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -26-28, днём -16-18 градусов.

