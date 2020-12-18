Ночью температура в Бурятии опускалась до -41
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 декабря по республике преимущественно без осадков, днём по Прибайкалью местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -26-31, местами -36-41, по южному Прибайкалью -16-21, днём -16-21, местами -26-31, по южному Прибайкалью и местами юго-западу -8-13 градусов.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -26-28, днём -16-18 градусов.
В Улан-Удэ сегодня осадков не ожидается
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