В детсадах Бурятии нашли крупу с личинками

Установлено, что крупы в дошкольных учреждениях хранились без маркировки, без документов, подтверждающих их качество и безопасность, не соблюдался температурный режим хранения продукции.





Заключения специалистов Россельхознадзора направлены в прокуратуру Мухоршибирского района для возбуждения административного производства по фактам выявленных нарушений.









10 декабря в детсадах Мухоршибирского района Бурятии прошли проверки прокуратуры и Россельхознадзора. Были выявлены нарушения правил закупки и хранения крупы в Гашейском детском саду «Родничок», Новозаганском детском саду, в Мухоршибирском детском саду «Сказка», в Шаралдайском детском саду «Берёзка». Всего проверили 392 кг крупы различных наименований, сообщает управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Нарушение условий хранения ведёт к созданию благоприятных условий для развития вредителей хлебных запасов, продукты жизнедеятельности которых токсичны. Так, в Гашейском детсаду «Родничок» обнаруженынаходились непосредственно в крупах и на стенах подсобного помещения.Зараженные крупы: пшено, рис, ячневая и перловая общим весом 20 кг - утилизированы на месте. Юридическому лицу выдано предписание о запрете использования зараженной крупы на пищевые цели.