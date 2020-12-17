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В Бурятии для детей провели спортивный марафон

В Бурятии для детей провели спортивный марафон
Общество,  Фото:pixabay.com
Детям были вручены сертификаты

В Селенгинском районе провели спортивный марафон среди детей из семей, находящихся в социально опасном положении, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.

Марафон длился больше двух часов. За это время ребята сначала немного посоревновались, а затем просто в своё удовольствие катались на коньках и лыжах. После этого для детей организовали экскурсию в местный дацан, где они пообедали.

В завершении мероприятия детям были вручены сертификаты на сумму 700 рублей для приобретения вещей в спортивном магазине.

- Участие в подобных мероприятиях – это не только положительные эмоции и новые умения для ребят. Они способствуют их социализации, настраивают на позитивный лад и здоровый образ жизни, - считают организаторы спортивного марафона.
спорт дети
 
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