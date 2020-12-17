В Бурятии для детей провели спортивный марафон

Детям были вручены сертификаты



В Селенгинском районе провели спортивный марафон среди детей из семей, находящихся в социально опасном положении, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.



Марафон длился больше двух часов. За это время ребята сначала немного посоревновались, а затем просто в своё удовольствие катались на коньках и лыжах. После этого для детей организовали экскурсию в местный дацан, где они пообедали.



В завершении мероприятия детям были вручены сертификаты на сумму 700 рублей для приобретения вещей в спортивном магазине.



- Участие в подобных мероприятиях – это не только положительные эмоции и новые умения для ребят. Они способствуют их социализации, настраивают на позитивный лад и здоровый образ жизни, - считают организаторы спортивного марафона.

