Детям были вручены сертификаты
В Селенгинском районе провели спортивный марафон среди детей из семей, находящихся в социально опасном положении, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.
Марафон длился больше двух часов. За это время ребята сначала немного посоревновались, а затем просто в своё удовольствие катались на коньках и лыжах. После этого для детей организовали экскурсию в местный дацан, где они пообедали.
В завершении мероприятия детям были вручены сертификаты на сумму 700 рублей для приобретения вещей в спортивном магазине.
- Участие в подобных мероприятиях – это не только положительные эмоции и новые умения для ребят. Они способствуют их социализации, настраивают на позитивный лад и здоровый образ жизни, - считают организаторы спортивного марафона.
В Бурятии для детей провели спортивный марафон
Общество, Фото:
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