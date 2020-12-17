Борцы Забайкалья взяли 4 награды чемпионата ДФО в Чите

У них 2 «золота», 1 «серебро» и 1 «бронза»



Чемпионат Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе в спортивной дисциплине «греко-римская борьба» среди мужчин прошёл в Чите с 14 по 15 декабря.



- В весовой категории 97 килограммов Александр Епифанцев занял первое место. Золото выиграл Денис Дроздов в весовой категории 60 килограммов. Также первое место у представителя города Нерчинска Эдуарда Сердюкова весовая категория 77 килограммов, — рассказал судья соревнований Александр Альбеков.



Также он добавил, что Егор Обухов в весовой категории до 60 килограммов занял второе место. Представитель города Нерчинск Владислав Пьяников стал третьим в весовой категории 67 килограммов.



Всего в соревнованиях приняли участие около 100 участников со всего Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

