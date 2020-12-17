В ходе прямого эфира будут объявлены победители конкурса «Подарок Байкальскому Деду Морозу»
В Иркутской области Байкальский Дед Мороз отметит свой день рождения. Поздравить его с именинами смогут все желающие в комментариях к прямым эфирам социальных сетей.
«Именинный разговор» состоится 19 декабря в 18:00 по иркутскому времени. В его ходе будут подведены итоги конкурса «Подарок Байкальскому Деду Морозу» и названы имена победителей. Также будут подведены промежуточные итоги акции «#Окно в сказку» и рассказано об акциях «Открытка Байкальскому Деду Морозу» и «Письмо Байкальскому Деду Морозу».
Принять участие в прямом эфире можно на странице Байкальского Деда Мороза по ссылке https://vk.com/baikalmoroz, а также в аккаунте газеты «Областная». Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
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Байкальский Дед Мороз отметит свой день рождения 19 декабря
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