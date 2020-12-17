Забайкалец выбыл из шоу «Голос»

Первым на сцену поднялся Сафаэль Мишиев. Молодой человек исполнил песню британской певицы Эми Уайнхаус «Rehab». Яна Габбасова выбрала песню «Романс» российской рок-группы «Сплин». Замыкал тройку Гор Испирян. Он исполнил песню Леди Гаги «Bad Romance».

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