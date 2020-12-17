Забайкалец выбыл из шоу «Голос»

11 декабря в эфире Первого канала вышел очередной выпуск шоу «Голос». Как сообщал «Байкал-Daily», в проекте принял участие забайкалец Гор Испирян. После исполнения песни «I Want To Break Free» британской рок-группы «Queen» на «слепых прослушиваниях» мужчина попал в команду Полины Гагариной.
Сейчас настало время «нокаутов». На этом этапе на сцену выходят сразу три исполнителя из одной команды и поочерёдно исполняют разные песни. Из них только один человек проходит в финал.
Оппонентами Гора Испиряна стали Сафаэль Мишиев и Яна Габбасова.
Первым на сцену поднялся Сафаэль Мишиев. Молодой человек исполнил песню британской певицы Эми Уайнхаус «Rehab». Яна Габбасова выбрала песню «Романс» российской рок-группы «Сплин». Замыкал тройку Гор Испирян. Он исполнил песню Леди Гаги «Bad Romance».
- Великолепно. Сафаэль, великолепно. Яна, восхитительно. Гор, не оторвать взгляда, - высказался Сергей Шнуров.
- Мне было очень интересно посмотреть, как песни очень энергичных женщин, не менее энергично и оригинально сделали джентльмены. Мне понравилось их решение, они были разными, каждая песня была сделана органично. В центре мне особенно, я отмечу, понравилось исполнение Яны, потому что это был рассказ, - отметил Валерий Сюткин.
- Мне очень нравится Сафаэль и Гор, в том смысле, что представления, которые вы показываете, они остаются в памяти. Мне понравилось ваше отношение к музыке, как вы кайфовали, это заразительно, по хорошему заразительно, - добавил Василий Вакуленко (Баста).
Окончательное решение было за Полиной Гагариной. Лишь она могла принять решение, кого пропускать в следующий этап, а кто отправляется домой.
- Это очень сложное решение. Удивительно, но я думала, что этого не случиться, но этого и не могло случиться, потому что твой юный возраст, но это сегодня случилось в полном объёме. Я замерла, по мне бегали огромные мурашки, и ты это сделала, я благодарю тебя. Со мной дальше продолжает Яна Габбасова, - определилась она.
В интервью после эфира Гор Испирян отметил, что конкуренция была очень достойная.
- Как получилось, так получилось. Я думаю, что я с песней справился, всё было нормально. У нас матриархат, всё решает Полина, видимо она так видит дальше, - рассказал певец.
Также исполнителя в социальных сетях поддержали многие зрители. Гор под публикацией в Instagram написал благодарственные слова своим пописчикам.
- Благодаря вам у меня такое ощущение, что я не покинул проект, а выиграл его, - написал Гор Испирян.