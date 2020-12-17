В Чите маршрутчики переоделись в костюмы медведей

Общество, Фото: коллектив маршрута №61 Читы

По улицам столицы Забайкалья ездят «новогодние» маршрутки



Водители маршрутных такси №61 в Чите украсили свои транспортные средства новогодними гирляндами, мишурой и игрушками, а также переоделись в костюмы медведей, чтобы дарить горожанам новогоднее настроение. Свой маршрут они называют добрым.



- За рулём «доброй маршрутки», можно сказать, бывают и не только наши водители, но и наши знакомые и друзья. Они хотят тоже участвовать, постоянно предлагают помощь, участвуют в сборах необходимого. Наш коллектив просто помогает по возможности детишкам. Страницу в Instagram ведём для того, чтобы показать, как можно помогать, если есть желание, например, как это делаем мы. Мы не фонд, мы простой коллектив, сборов вне маршрута не делаем, но готовы на какие-то совместные проекты, если потребуется, - рассказал водитель маршрутного такси Вячеслав.



По его словам, остальные водители начинают украшать свои маршрутки после 25 декабря. «Добрая маршрутка» – это почти весь коллектив 61-го маршрута, однако есть и представители других маршрутов. Они устраивают различные акции в праздники и даже обычные дни. Так, самая первая их акция проходила в 2018 году в преддверии новогодних праздников в доме малютки. Затем активисты помогали дому ребёнка в Атамановке, онкологическому диспансеру, дважды – детскому дому в посёлке Кокуй. Об этом сообщает управление информационных коммуникаций.

