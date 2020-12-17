Лучшие участники соревнований войдут в сборную объединения
В Забайкальском крае начался чемпионат ВВО по офицерскому троеборью. В соревнованиях принимают участие около 100 военнослужащих, представляющих команды из соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории региона.
Троеборье включает в себя 3 вида состязаний: стрельба из 9-мм пистолета Макарова (ПМ), легкоатлетический кросс на 1, 2 и 3 км и плавание на дистанции 100, 200 и 300 м на время. Соревнования проводятся как в командном, так и личном первенстве.
Участники чемпионата разделены на три возрастные группы: до 30 лет, от 30 до 35 лет и старше 35 лет. Каждой из них определены соответствующие нормативы. Для выполнения упражнения участникам предоставляется всего одна попытка. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты.
По итогам чемпионата военнослужащие, показавшие лучшие результаты, войдут в сборную объединения, а также они будут награждены грамотами и спортивными медалями, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Забайкалье начался чемпионат ВВО по офицерскому троеборью
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