 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 декабря

16 декабря

Популярное

В Бурятии наградили лучших работников агропрома

В Бурятии наградили лучших работников агропрома
Общество,  Фото:пресс-служба минсельхозпрода РБ
ООО «Рубин» признали лучшей сельхозорганизацией 2020 года

16 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов провёл совещание по предварительным итогам деятельности агропромышленного комплекса республики за 2020 год. Победителям регионального конкурса в АПК вручили дипломы за вклад в развитие отрасли за качественные продукты и высокие показатели по итогам года, сообщает пресс-служба минсельхозпрода РБ.

Церемония награждения «лучших по профессии» проходила в онлайн-формате. На мероприятии были отмечены комбайнёры, трактористы, водители сельскохозяйственных предприятий, агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи, работники птицефабрик, пищевых производств, а также целые хозяйства и сельскохозяйственные районы.

«Лучшей сельскохозяйственной организацией Бурятии» стало многопрофильное предприятие из Кабанского района ООО «Рубин». Компания является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота молочной черно-пестрой и мясной герефордской породы, производит высококачественную животноводческую продукцию: мясо и молоко.

Как отметил заместитель председателя правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий – министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов, хозяйство стабильно развивается, добиваясь во всех сферах своей деятельности высоких производственных показателей. Так, по итогам 2020 года надой на одну фуражную корову свыше 5 тысяч килограммов стал рекордным не только в республике, но и в Дальневосточном федеральном округе.

В номинации «Лучший механизатор» победа досталась Эрдэму Цыбикжапову (ООО «Кижингинский МТС»). «Лучшим бригадиром полеводческой бригады» стал Андрей Акатов (ООО «Победа», Бичурский район), а «Лучшим животноводом» назвали Ирека Муллахметова (СПК «Иро», Селенгинский район).

По итогам года лучшим муниципальным образованием признан Кяхтинский район. Рейтинг среди муниципальных образований формируется по балльной системе оценок с учётом наибольших приростов продукции в натуральном выражении в товарном секторе АПК, а также учитывает стабильность развития отрасли за последние три года.

В этом году аграрии республики потрудились на славу. Несмотря на неблагоприятные условия – обильные дожди и затопление сенокосных угодий в Курумканском и Баргузинском районах, был собран достойный урожай. В общей сложности хлеборобы региона намолотили 88,9 тыс. тонн зерна. В этом году в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах собран богатый урожай картофеля и овощей. Бурятия вошла в топ 5 регионов ДФО по объёму производимой валовой продукции сельского хозяйства.

- В этом году мы справились со всеми вызовами, выполняя государственные задачи по обеспечению продовольствием нашей республики. Кроме этого, в этом году Бурятия стала победителем в первом национальном конкурсе «Вкусы России». Для победителей будет реализован целый конкурс мер продвижения бренда, т.е. победа в данном случае – это не просто вопрос имиджа, это конкретные действия, направленные на повышение экономической деятельности производителей Бурятии, - подчеркнул Даба-Жалсан Чирипов.
сельское хозяйство Бурятия минсельхозпрод минсельхоз РБ минсельхоз
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ проходят проверки по холодным батареям
В Улан-Удэ проходят проверки по холодным батареям
Общество, 17.12.2020
«Ночью спим под двумя одеялами», - рассказывает местная жительница
В Чите определили топ-5 мест для зимнего отдыха
В Чите определили топ-5 мест для зимнего отдыха
Общество, 17.12.2020
Горожане и гости города могут провести выходные и праздничные дни на площадках спортивных объектов
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
Общество, 17.12.2020
Дополнительные экипажи будут выставлены на основных магистральных улицах
Коронавирус в Забайкалье приближается к 24 тысячам
Коронавирус в Забайкалье приближается к 24 тысячам
Общество, 17.12.2020
Более 400 человек скончались от коронавируса
Писатель из Бурятии может выиграть 500 тысяч рублей
Писатель из Бурятии может выиграть 500 тысяч рублей
Общество, 17.12.2020
Константин Сонголов заявился на премию с произведением «Если бы карма»
Первую ледовую переправу открыли в Иркутской области
Первую ледовую переправу открыли в Иркутской области
Общество, 17.12.2020
Первая ледовая дорога появилась на Уде
Алиса Жамбалова вновь выступит на «Тур де Ски»
Алиса Жамбалова вновь выступит на «Тур де Ски»
Общество, 17.12.2020
В прошлом году бурятская лыжница вошла в 30-ку лучших
Известный бурятский юморист стал многодетным папой
Известный бурятский юморист стал многодетным папой
Общество, 17.12.2020
Валерий Гуляев разделил радость со своими подписчиками
В Бурятии военные дезинфицируют самолёты после призывников
В Бурятии военные дезинфицируют самолёты после призывников
Общество, 17.12.2020
Новобранцев первыми встречают медики и специалисты радиационной, химической и биологической защиты. ВИДЕО
141-летнее здание в центре Улан-Удэ стало светиться
141-летнее здание в центре Улан-Удэ стало светиться
Общество, 17.12.2020
Вечером здесь создаётся особое праздничное настроение
В Бурятии 31 декабря утвердили нерабочим днём
В Бурятии 31 декабря утвердили нерабочим днём
Общество, 17.12.2020
Глава Бурятии подписал соответствующий указ
Под Иркутском откроют дом, где отбывал ссылку Сталин
Под Иркутском откроют дом, где отбывал ссылку Сталин
Общество, 17.12.2020
Иркутская область долгое время была местом ссылки
В Улан-Удэ театр после долгого перерыва покажет «Сказку странствий»
В Улан-Удэ театр после долгого перерыва покажет «Сказку странствий»
Общество, 17.12.2020
Театр Бестужева в новогодние праздники покажет нашумевший спектакль
В Забайкалье построют школу на 600 мест
В Забайкалье построют школу на 600 мест
Общество, 17.12.2020
Школу планируют построить в Газимуро-Заводском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^