В Бурятии наградили лучших работников агропрома

Общество, Фото: пресс-служба минсельхозпрода РБ

ООО «Рубин» признали лучшей сельхозорганизацией 2020 года



16 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов провёл совещание по предварительным итогам деятельности агропромышленного комплекса республики за 2020 год. Победителям регионального конкурса в АПК вручили дипломы за вклад в развитие отрасли за качественные продукты и высокие показатели по итогам года, сообщает пресс-служба минсельхозпрода РБ.



Церемония награждения «лучших по профессии» проходила в онлайн-формате. На мероприятии были отмечены комбайнёры, трактористы, водители сельскохозяйственных предприятий, агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи, работники птицефабрик, пищевых производств, а также целые хозяйства и сельскохозяйственные районы.



«Лучшей сельскохозяйственной организацией Бурятии» стало многопрофильное предприятие из Кабанского района ООО «Рубин». Компания является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота молочной черно-пестрой и мясной герефордской породы, производит высококачественную животноводческую продукцию: мясо и молоко.



Как отметил заместитель председателя правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий – министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов, хозяйство стабильно развивается, добиваясь во всех сферах своей деятельности высоких производственных показателей. Так, по итогам 2020 года надой на одну фуражную корову свыше 5 тысяч килограммов стал рекордным не только в республике, но и в Дальневосточном федеральном округе.



В номинации «Лучший механизатор» победа досталась Эрдэму Цыбикжапову (ООО «Кижингинский МТС»). «Лучшим бригадиром полеводческой бригады» стал Андрей Акатов (ООО «Победа», Бичурский район), а «Лучшим животноводом» назвали Ирека Муллахметова (СПК «Иро», Селенгинский район).



По итогам года лучшим муниципальным образованием признан Кяхтинский район. Рейтинг среди муниципальных образований формируется по балльной системе оценок с учётом наибольших приростов продукции в натуральном выражении в товарном секторе АПК, а также учитывает стабильность развития отрасли за последние три года.



В этом году аграрии республики потрудились на славу. Несмотря на неблагоприятные условия – обильные дожди и затопление сенокосных угодий в Курумканском и Баргузинском районах, был собран достойный урожай. В общей сложности хлеборобы региона намолотили 88,9 тыс. тонн зерна. В этом году в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах собран богатый урожай картофеля и овощей. Бурятия вошла в топ 5 регионов ДФО по объёму производимой валовой продукции сельского хозяйства.



- В этом году мы справились со всеми вызовами, выполняя государственные задачи по обеспечению продовольствием нашей республики. Кроме этого, в этом году Бурятия стала победителем в первом национальном конкурсе «Вкусы России». Для победителей будет реализован целый конкурс мер продвижения бренда, т.е. победа в данном случае – это не просто вопрос имиджа, это конкретные действия, направленные на повышение экономической деятельности производителей Бурятии, - подчеркнул Даба-Жалсан Чирипов.

