Спортсмены ГДДЮТ стали призёрами кубка Александра Корнеева в Санкт-Петербурге
С 14 по 15 декабря в Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Александра Корнеева» среди девушек и юношей до 21 года. В составе сборной Бурятии хорошо выступили воспитанники школы «Кодокан» городского дворца детского (юношеского) творчества Улан-Удэ.
Чемпионом в весовой категории до 100 кг был признан Федот Васильев. Второе место в весовой категории до 73 кг у Дениса Фефелова. Бронзовую награду в весовой категории до 66 кг завоевал Александр Домышев.
Тренирует юных спортсменов педагог Дмитрий Никулин. Об этом сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
Улан-удэнские дзюдоисты завоевали медали всероссийских соревнований
Общество, Фото:
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