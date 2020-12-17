Улан-удэнские дзюдоисты завоевали медали всероссийских соревнований

Спортсмены ГДДЮТ стали призёрами кубка Александра Корнеева в Санкт-Петербурге



С 14 по 15 декабря в Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Александра Корнеева» среди девушек и юношей до 21 года. В составе сборной Бурятии хорошо выступили воспитанники школы «Кодокан» городского дворца детского (юношеского) творчества Улан-Удэ.



Чемпионом в весовой категории до 100 кг был признан Федот Васильев. Второе место в весовой категории до 73 кг у Дениса Фефелова. Бронзовую награду в весовой категории до 66 кг завоевал Александр Домышев.



Тренирует юных спортсменов педагог Дмитрий Никулин. Об этом сообщает пресс-служба ГДДЮТ.

