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В Улан-Удэ проходят проверки по холодным батареям

В Улан-Удэ проходят проверки по холодным батареям
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
«Ночью спим под двумя одеялами», - рассказывает местная жительница

Проблему с холодными батареями в квартирах горожан рассматривают ежедневно. В работе участвуют представители мэрии, её структурных подразделений и единой диспетчерской службы (ЕДДС), сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

Утром ЕДДС докладывает о поступивших жалобах. Неотработанные в течение суток сообщения специалисты ставят на контроль и принимают по ним срочные решения.

Сегодня, 17 декабря, по данным ЕДДС на особом контроле – 10 сообщений. В частности, на низкую температуру в квартире жалуются жители дома по ул. Силикатная, 5, ул. Мокрова 42, 19, по бульвару Карла Маркса, 24 и т. д.

– После проработки всех жалоб принимается решение, по каким конкретно домам необходимо провести замеры на вводе в дом из-за параметров теплоносителя, и в квартирах жильцов. По всем адресам мы проводим дополнительные обследования с участием ресурсоснабжающих организаций. Каждая жалоба, которая от жителей поступает не остается без внимания, реагируют все наши службы, – сообщил зампредседателя комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ по жилищно-коммунальному комплексу Александр Тюрюханов.

Сразу после селектора прошла выездная проверка по всем жалобам.

– Посмотрите, как у нас холодно в торцевых комнатах. Ночью моя дочь спит под двумя одеялами. Сначала говорили меняйте окна, поставили евро. Потом говорили, что чугунные батареи плохие, поменяли их на металлические. Меняли и стояки, что теперь менять? В змеевике в туалете вместо горячей воды бежит холодная. И так постоянно, – рассказала Нина Базарова, жительница дома по бульвару Карла Марка, 24.

В свою очередь, управляющая компания сетует на недостаточное давление в трубах, из-за которого вода не доходит до верхних этажей.

– Температурный режим в квартире из-за недостаточного перепада по давлению. Температура вроде бы выдерживается, но по факту до квартир на пятом этаже просто не доходит. Сейчас в данной квартире 19 градусов. При нормативе 22 градуса для угловой квартиры. Уже недогрев. В любой квартире на пятом этаже нормы не будет при таких параметрах, которые подаются на сегодняшний день. Жалоб много. Я хожу составляю акты по квартирам, – объяснил мастер ЖЭУ 6 Александр Орлов.

На месте специалисты сделали все необходимые замеры и будут выяснять, в чем причина низкой температуры в квартирах.

– Если у жителей возникают вопросы по ресурсообеспечению, это у нас тепло, электроэнергия и холодное водоснабжение, водоотведение, в первую очередь нужно обращаться в ресурсоснобщающую организацию, потому что на многие вопросы они могут дать квалифицированный ответ или принять конкретные меры для устранения тех или иных жалоб. Если нет реакции со стороны управляющей компании, тогда жителям нужно обратится в ЕДДС. Тогда уже подключается не только управляющая компания, а все, кто связан с ресурсообеспечением города, – подчеркнул Александр Тюрюханов.

Кроме того, жалобы на некачественные услуги ЖКХ можно направить в управление муниципальной жилищной инспекции администрации Улан-Удэ.

– Мы проводим внеплановые проверки по обращению граждан. Если в квартире низкая температура, то выезжаем в жилое помещение, проводим обследование, замеры температуры воздуха, замеры температуры теплоносителя на вводе в дом. Если соответствующий акт имеется, то собственники или наниматели имеют полное право на перерасчёт. Им в первую очередь, необходимо обращаться с актом в ресурсоснабжающие организации, в случае, если они не производят расчёт, обращаться в надзорные органы, – сообщил заместитель начальника управления муниципальной жилищной инспекции Болот Балданов.




теплоснабжение
 
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