В Чите определили топ-5 мест для зимнего отдыха

Горожане и гости города могут провести выходные и праздничные дни на площадках спортивных объектов



В Чите определён топ-5 мест для зимнего отдыха. Список появился на сайте правительства Забайкальского края.



1. Спортивно-оздоровительный комплекс «Высокогорье» (Высокогорный проезд, 1), действует прокат коньков, лыж, тюбингов.



2. «Ледовый дворец» (ул. Генерала Белика, 29) действует платный прокат и заточка коньков.



3. Каток на стадионе ЗабВО (ул. Кайдаловская, 24). Платный вход, прокат и заточка.



4. Горнолыжный комплекс «Гора светлая» (переулок Кустарный, 1 а), действует платный прокат лыж, сноубордов, тюбингов.



5. Спортивная база «Берёзка» (ул. Колхозная, 1а) действует прокат коньков и лыж. Дети до семи лет – бесплатно.

