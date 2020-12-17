Дополнительные экипажи будут выставлены на основных магистральных улицах
Госавтоинспекция Бурятии сообщила, что сегодня в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.
Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Дополнительные экипажи будут выставлены на основных магистральных улицах.
О водителях, управляющих транспортом в нетрезвом виде либо, будучи лишёнными прав, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам (3012) 29-29-02, 29-29-99 или 102.
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
Общество, Фото:
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