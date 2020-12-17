В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Дополнительные экипажи будут выставлены на основных магистральных улицах



Госавтоинспекция Бурятии сообщила, что сегодня в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.



Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Дополнительные экипажи будут выставлены на основных магистральных улицах.



О водителях, управляющих транспортом в нетрезвом виде либо, будучи лишёнными прав, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам (3012) 29-29-02, 29-29-99 или 102.

