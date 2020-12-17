Более 400 человек скончались от коронавируса
По данным на 17 декабря, за последние сутки 294 забайкальца выздоровели от COVID-19, за весь период вылечились 21 628 человек. Ещё у 262 человек за сутки установили соответствующий диагноз. Число инфицированных коронавирусом забайкальцев за весь период составило 23 987.
Причина смерти от коронавируса подтверждена ещё у пятерых человек. С начала года болезнь уже унесла жизни 425 забайкальцев.
В моногоспиталях региона 96 человек находятся в тяжёлом состоянии, 46 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодняшнее утро общее число случаев заражения достигло 23 114. Суточный прирост составил 212 человек. За весь период выздоровело 19 579 человек.
Коронавирус в Забайкалье приближается к 24 тысячам
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