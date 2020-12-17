Константин Сонголов заявился на премию с произведением «Если бы карма»
18 декабря в Москве, в День Дальнего Востока, будут названы лауреаты литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева. Победителя определят в каждой из трёх номинаций. Три из девяти вышедших в полуфинал писателя получат по 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Короткий список лауреатов общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева огласили 30 ноября. В него вошли 10 произведений по трём номинациям: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». На соискание премии претендуют три романа, три повести и три произведения для детей.
В число номинантов, претендующих на главный приз, вошло произведение бурятского писателя Константина Сонголова «Если бы карма».
Писатель из Бурятии может выиграть 500 тысяч рублей
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