На этой неделе в войска отправились более 50 новобранцев
Военные комиссариаты Восточного военного округа, дислоцированные на территории Бурятии, завершают отправку призывников в войска. На текущей неделе состоялась торжественная отправка в войска более 50 новобранцев.
Основная часть молодого пополнения будет проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений Восточного военного округа в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях и на Тихоокеанском флоте.
Стоит отметить, что в текущем призыве в научную роту министерства обороны Российской Федерации со сборного пункта республики отправился служить единственный на Дальнем Востоке призывник.
- Напомним, что граждане, прибывающие в военкомат, в обязательном порядке дважды сдают тест на COVID-19, медицинские специалисты регулярно проводят бесконтактную термометрию личного состава, выдают медицинские маски, одноразовые перчатки, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится в конце декабря текущего года.
Военкоматы Бурятии завершают отправку призывников в войска
Общество, Фото:
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