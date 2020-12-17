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Военкоматы Бурятии завершают отправку призывников в войска

Военкоматы Бурятии завершают отправку призывников в войска
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На этой неделе в войска отправились более 50 новобранцев

Военные комиссариаты Восточного военного округа, дислоцированные на территории Бурятии, завершают отправку призывников в войска. На текущей неделе состоялась торжественная отправка в войска более 50 новобранцев.

Основная часть молодого пополнения будет проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений Восточного военного округа в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях и на Тихоокеанском флоте.

Стоит отметить, что в текущем призыве в научную роту министерства обороны Российской Федерации со сборного пункта республики отправился служить единственный на Дальнем Востоке призывник.

- Напомним, что граждане, прибывающие в военкомат, в обязательном порядке дважды сдают тест на COVID-19, медицинские специалисты регулярно проводят бесконтактную термометрию личного состава, выдают медицинские маски, одноразовые перчатки, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится в конце декабря текущего года.
ВВО Бурятия военкомат призывники
 
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