Валерий Гуляев разделил радость со своими подписчиками
Известный бурятский юморист, КВНщик Валерий Гуляев стал многодетным отцом – его супруга родила третью дочку. Об этом Валерий сообщил на своей странице в Instagram.
Девочка родилась с весом 4210 граммов и ростом 54 см. Подписчики Валерия поздравляют его пополнением. Сам счастливый отец поблагодарил супругу «ещё за одну красавицу». Известие о рождение дочери он опубликовал с подписью «Без комментариев», подкрепив сообщение множеством смайликов с сердечками.
Также Валерий решил сделать выписку жены запоминающейся. Для этого он, по его словам, «заморочился» и арендовал машину побольше, чем его авто. Кроме того, он отправился в дацан, чтобы спросить у священнослужителей, подходит ли новорождённой выбранное родителями имя Дари.
Лама в дацане сказал, что девочке будет сопутствовать удача, у неё будет много друзей. Малышка будет очень добродушной, но её нужно беречь от высокомерия, передал Валерий Гуляев напутствие ламы. А выбранное имя буддийский священнослужитель одобрил: «Очень хорошо подходит».
Затем счастливый папа отправился на выписку в роддом. Здесь он удивился большому столпотворению машин – все парковочные места были заняты. Супругу он встретил роскошным букетом и крепкими объятиями. Медики передали Валерию малышку в белоснежном комбинезоне. Старшие дочери тут же попросили показать сестрёнку.
Дома многодетную маму ждал сюрприз – квартиру Валерий украсил шариками, чем безумно порадовал жену.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Валерий в шоу «Русские не смеются» выиграл 25 тысяч рублей.
Известный бурятский юморист стал многодетным папой
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