В Усть-Ордынском округе наградили лучших работников сельского хозяйства

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Победителями трудового соревнования признаны Эхирит-Булагатский и Нукутский районы



В Иркутской области наградили лучших работников сельского хозяйства Усть-Ордынского Бурятского округа. Торжественная церемония состоялась 15 декабря в рамках заседания совета по делам УОБО.



Губернатор региона Игорь Кобзев вручил почётный знак «Заслуженный работник сельского хозяйства Иркутской области» директору сельскохозяйственного предприятия «Тугутуйское» в Эхирит-Булагатском районе Владимиру Монхоеву.



За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности благодарности министерства сельского хозяйства Российской Федерации получили водитель автотранспортного цеха сельскохозяйственного акционерного общества «Приморский» Нукутского района Федор Башкуев, тракторист ФГУП «Элита» Эхирит-Булагатского района Виктор Демиденко, индивидуальный предприниматель из Боханского района Валентина Коняева.



Победителями областного трудового соревнования в сфере агропромышленного комплекса в 2020 году в номинации «Лучшее муниципальное образование» признаны Эхирит-Булагатский и Нукутский районы. Мэрам этих территорий Геннадию Осодоеву и Сергею Гомбоеву вручены дипломы министерства сельского хозяйства Иркутской области и наградные кубки.



В номинации «Лучший предприниматель» по разным направлениям победили глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Эхирит-Булагатского района Аркадий Балтаев, глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Баяндаевского района Валентина Булгатова и глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Нукутского района Вячеслав Зангеев.



Заместителю председателя заксобрания Иркутской области Кузьме Алдарову Игорь Кобзев вручил награду Всебурятской ассоциации развития культуры.



Кроме того, на заседании совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа были даны поручения к 85-летию УОБО, которое будет отмечаться в 2022 году.



- Первое юбилейное поручение было дано на открытии школы в посёлке Целинный Нукутского района. Согласно ему, с нового учебного года в этой школе должно начаться изучение бурятского языка. Мы получаем отклик от других образовательных учреждений, что они тоже хотят преподавать родной язык детям Усть-Ордынского Бурятского округа, – отметил руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев.



Администрации Баяндаевского района поручено обеспечить создание условий для постоянной деятельности этнографического комплекса под открытым небом в селе Баяндай. Администрация Эхирит-Булагатского района должна будет подготовить проектно-сметную документацию и обеспечить строительство ипподрома. Индивидуальному предпринимателю Вячеславу Лизину и директору ООО «Инфострой» Андрею Буйлачеву поручено подготовить проектно-сметную документацию на строительство начальной школы – детского сада в деревне Грязная Боханского района. Администрации посёлка Усть-Ордынский к юбилею округа нужно будет провести капитальный ремонт проезжей части улицы Ленина и обеспечить капремонт двух жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Иркутской области.

