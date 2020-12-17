141-летнее здание в центре Улан-Удэ стало светиться

Историческое здание впервые подсветили по новой технологии. Два месяца специалисты «Горсвета» вели подготовительную работу. Так как здание является историческим наследием Бурятии, все изменения согласовывались с комитетом государственной охраны объектов культурного наследия и директором музея.







Музей истории города Улан-Удэ был создан 10 декабря 1999 года. В июне 2000 года музей начал работать по адресу ул. Свердлова, 13. В марте 2001 года мэр Улан-Удэ выделил для музея дом купца потомственного почётного гражданина Ивана Флегонтовича Голдобина в исторической части города по адресу: улица Ленина, 26. В 1996 году постановлением правительства Бурятии дом был объявлен памятником архитектуры и градостроительства.





Музей истории Улан-Удэ на местном «Арбате» недавно приобрёл новую архитектурную подсветку. Для этого использован гибкий 3D неон, сообщили в комитете городского хозяйства.Музей расположен в бывшем доме купца Голдобина. В июне 1891 года в этом доме останавливался цесаревич Николай, будущий император Николай II, посетивший Верхнеудинск на обратном пути его путешествия по странам Азии.Световое оборудование было приобретено за счет внебюджетных средств. Преимущества данного оборудования – низкое энергопотребление, надёжность, стабильная работа от -40 до +60 градусов цельсия.- Заметила, что вечером прохожие стали засматриваться на здание, ведь резьба и узоры музея стали хорошо видны. Создаётся особое праздничное настроение. Установили новую подсветку очень быстро, я благодарна им за украшение нашего музея, - делится впечатлениями заведующая экскурсионным отделом Кристина Александровна.