141-летнее здание в центре Улан-Удэ стало светиться

Музей истории Улан-Удэ на местном «Арбате» недавно приобрёл новую архитектурную подсветку. Для этого использован гибкий 3D неон, сообщили в комитете городского хозяйства.
Музей расположен в бывшем доме купца Голдобина. В июне 1891 года в этом доме останавливался цесаревич Николай, будущий император Николай II, посетивший Верхнеудинск на обратном пути его путешествия по странам Азии.
Историческое здание впервые подсветили по новой технологии. Два месяца специалисты «Горсвета» вели подготовительную работу. Так как здание является историческим наследием Бурятии, все изменения согласовывались с комитетом государственной охраны объектов культурного наследия и директором музея.
Световое оборудование было приобретено за счет внебюджетных средств. Преимущества данного оборудования – низкое энергопотребление, надёжность, стабильная работа от -40 до +60 градусов цельсия.
- Заметила, что вечером прохожие стали засматриваться на здание, ведь резьба и узоры музея стали хорошо видны. Создаётся особое праздничное настроение. Установили новую подсветку очень быстро, я благодарна им за украшение нашего музея, - делится впечатлениями заведующая экскурсионным отделом Кристина Александровна.
Музей истории города Улан-Удэ был создан 10 декабря 1999 года. В июне 2000 года музей начал работать по адресу ул. Свердлова, 13. В марте 2001 года мэр Улан-Удэ выделил для музея дом купца потомственного почётного гражданина Ивана Флегонтовича Голдобина в исторической части города по адресу: улица Ленина, 26. В 1996 году постановлением правительства Бурятии дом был объявлен памятником архитектуры и градостроительства.