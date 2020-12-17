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Под Иркутском откроют дом, где отбывал ссылку Сталин

Под Иркутском откроют дом, где отбывал ссылку Сталин
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Иркутская область долгое время была местом ссылки

Дом, в котором отбывал ссылку Иосиф Сталин, переместят в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», который находится под Иркутском. Администрация музея оформляет необходимые документы.

Дом расположен в деревне Новая Уда Усть-Удинского района. В 2021 году его планируют перевезти, отреставрировать и разместить в трактовой историко-культурной зоне музея «Тальцы», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Иркутская область долгое время была местом ссылки. Дом, где жил Иосиф Сталин, будет входить в экспозицию политической ссылки конца XIX – начала ХХ веков. Для отражения уголовной ссылки планируется воссоздать здание Кутуликской пересыльной тюрьмы, - сказал директор музея «Тальцы» Владимир Тихонов.

В 2021 году в музее планируется создать переселенческую экспозиционную зону периода Столыпинской аграрной реформы. Специалисты начнут строить дома украинского, польского и татарского переселенцев, проведут капитальный ремонт экспозиционного объекта «Поварня» в усадьбе украинского переселенца (дом из деревни Батама Зиминского района).

Идёт воссоздание религиозных объектов всех конфессий, представители которых переехали в Иркутскую область. Завершаются работы в зданиях мечети и синагоги, в следующем году планируется приступить к воссозданию католического костёла. Это будет новое здание, построенное по сохранившимся чертежам начала 20-го века.

В 2020 году в трактовой историко-культурной зоне музея «Тальцы» было завершено строительство богадельни и почтовой станции. Созданы экспозиции: «Постоялый двор», «Купеческая усадьба с торговой лавкой», «Троицкая церковь», «Кабак», «Быт сельского сапожника кустаря», «Сельский милиционер 1920-х годов». Завершены работы и открыта для посетителей экспозиция «Фельдшерский пункт». Построены «дом притча» и «дом голендра». Идёт создание базарной площади.
музей Сталин
 
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