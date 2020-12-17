Юных жителей Бурятии призывают создать иллюстрации к сказкам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Подать заявку нужно до 31 января 2021 года



Юных жителей Бурятии приглашают поучаствовать в конкурсе «Моя Россия». Организатором конкурса выступает Рргиональный общественный фонд поддержки культуры, науки и образования «Петербургское наследие и перспектива».



Тема конкурса этого года – «Сказки, легенды, мифы народов России».



Нужно нарисовать иллюстрацию к своей любимой сказке, легенде или мифу. Они могут принадлежать любому народу России, быть записаны на русском или на языке любой национальности нашей страны. Также допускаются и авторские сказки: от всеми любимых сказок Александра Пушкина, до писателей из своего региона.



Помимо самого рисунка, будет оцениваться и выбор сюжета, проработка темы. Рисунок должен быть выполнен самостоятельно, без применений компьютерных технологий. Не допускается перерисовывание уже существующих рисунков.



Конкурс проводится для детей трёх возрастных категорий: 6-10 лет; 11-14 лет; 15-17 лет. Один участник может представить на конкурс только одну творческую работу.



Больше информации на сайте https://my-russia.org/





