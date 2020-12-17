Подать заявку нужно до 31 января 2021 года
Юных жителей Бурятии приглашают поучаствовать в конкурсе «Моя Россия». Организатором конкурса выступает Рргиональный общественный фонд поддержки культуры, науки и образования «Петербургское наследие и перспектива».
Тема конкурса этого года – «Сказки, легенды, мифы народов России».
Нужно нарисовать иллюстрацию к своей любимой сказке, легенде или мифу. Они могут принадлежать любому народу России, быть записаны на русском или на языке любой национальности нашей страны. Также допускаются и авторские сказки: от всеми любимых сказок Александра Пушкина, до писателей из своего региона.
Помимо самого рисунка, будет оцениваться и выбор сюжета, проработка темы. Рисунок должен быть выполнен самостоятельно, без применений компьютерных технологий. Не допускается перерисовывание уже существующих рисунков.
Конкурс проводится для детей трёх возрастных категорий: 6-10 лет; 11-14 лет; 15-17 лет. Один участник может представить на конкурс только одну творческую работу.
Больше информации на сайте https://my-russia.org/
Юных жителей Бурятии призывают создать иллюстрации к сказкам
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Школу планируют построить в Газимуро-Заводском районе
Продолжается акция «Покорми птиц зимой»
Мотивирующим видео поделились представители Буддийской Сангхи
В почтовых отделениях республики по традиции уже появились конверты, открытки и марки новогодней тематики
Прошлой зимой в Улан-Удэ были летальные исходы из-за обморожения
Молодой человек понял, что военная служба не для него
В сельской школе проводился конкурс стенгазет
Суточный прирост составил 212 человек
В Улан-Удэ рассказали, как устраняют последствия снегопада
Детскую площадку отремонтировали два года назад со множеством недочётов
После прокурорского вмешательства нарушения устранены
Женщины обратились в прокуратуру
Управляющая компания нашлась после прокурорского вмешательства
Преступление произошло в День Победы
В республике преимущественно без осадков