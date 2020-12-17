Театр Бестужева в новогодние праздники покажет нашумевший спектакль
С 20 декабря театры Бурятии после длительного перерыва вновь откроют свои двери для зрителей. С 25 декабря и до конца новогодних каникул Государственный русский драматический театр имени Бестужева приглашает детей и их родителей на спектакль-шоу «Сказка странствий» (6+).
Показы спектакля Сергея Левицкого и Игоря Григурко «Сказка странствий» по пьесе А.Митты, Ю.Дунского, В.Фрида состоятся с 25 по 30 декабря и с 2 по 8 января.
Заполняться зрительный зал будет только на 30%, также зрители будут допускаться только при наличии защитной маски, социальное дистанцирование обязательно.
После спектакля в фойе театра ребят будут ждать Дед Мороз и Снегурочка.
«Сказка странствий» – семейный спектакль-шоу для любого возраста. История скитаний девочки Марты, потерявшей брата, и врача Орландо рассказана средствами визуального и пластического театра. Героям придется столкнуться со множеством трудностей, но даже в самой страшной сказке есть место прекрасному. Сказка будет доброй, мудрой и наполненной идеалами гуманизма.
- «Сказка странствий» сегодня стала ещё более актуальным спектаклем, чем в год премьеры. И довольно символично показать под конец 2020-го, как врач, философ и гуманист Орландо побеждает чуму. Нам показалось это важным. Кроме того, это первый спектакль в нашем репертуаре для семейного просмотра. Дети могут удивиться зрелищным номерам и трюкам от наших артистов, а родители окунуться в детство, и все вместе получить яркие эмоции, отдохнуть от напряжённых будней, – рассказывает PR-менеджер театра Юлия Федосова.
По информации пресс-службы театра имени Бестужева
В Улан-Удэ театр после долгого перерыва покажет «Сказку странствий»
Общество, Фото:
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