В Забайкалье построют школу на 600 мест

Школу планируют построить в Газимуро-Заводском районе



Строительство школы на 600 мест запланировано в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. Об этом сообщили в региональном минобразования в ответ на обращение на «Прямой разговор с Александром Осиповым», который состоялся весной этого года.



Строительство школы включено в перечень приоритетных мероприятий социального развития центров экономического роста Забайкальского края, имеющих высокую степень готовности к реализации в 2021-2023 годах.



Срок исполнения запланирован на 2022 год, сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.





