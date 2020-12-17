Школу планируют построить в Газимуро-Заводском районе
Строительство школы на 600 мест запланировано в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. Об этом сообщили в региональном минобразования в ответ на обращение на «Прямой разговор с Александром Осиповым», который состоялся весной этого года.
Строительство школы включено в перечень приоритетных мероприятий социального развития центров экономического роста Забайкальского края, имеющих высокую степень готовности к реализации в 2021-2023 годах.
Срок исполнения запланирован на 2022 год, сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.
В Забайкалье построют школу на 600 мест
Общество, Фото:
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