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Стрелки из Бурятии выиграли 12 медалей межрегиональных соревнованиях

Стрелки из Бурятии выиграли 12 медалей межрегиональных соревнованиях
Общество,  Фото:пресс-служба СШОР №2 Улан-Удэ
Турнир по стрельбе из пневматического оружия проводился заочно

В первой декаде декабря во Владивостоке закончились межрегиональные соревнования по стрельбе из пневматического оружия. Турнир проводился в дистанционном формате. Награды были разыграны в 12 упражнениях: 6 из винтовки и 6 из пистолета.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 городов России и одного города Украины. Столицу Бурятии в турнире представляли спортсмены спортивной школы олимпийского резерва №2 Улан-Удэ.

Звание чемпиона для республики завоевали Вахов Всеволод (ПП-20м), Перелыгина Анна (ПП-20ж), Островская Мария (ПП-40ж) и Мантатов Евгений (ПП-40м). Серебряными призёрами стали Дымбрылов Даниил (ПП-60м), Банзатов Даши (ПП-40м), Буштаренко Анастасия (ПП-40ж), Тен Максим (ПП-20м) и Кондратюкова Александра (ПП-20ж). Бронзовые медали выиграли Шагдурова Адиса (ПП-20ж), Магац Игорь (ПП-20м) и Токтохоева Алина(ВП-40ж).

- Поздравляем спортсменов с успешным выступлением на данных соревнованиях и поздравляем наставников, подготовивших спортсменов, тренеров: Перелыгина Олега Ефремовича, Кузьмина Александра Викторовича, Колесникову Ирину Робертовну, - сообщает пресс-служба СШОР №2.
Бурятия спорт стрельба из пневматического оружия соревнования
 
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