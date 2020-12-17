Продолжается акция «Покорми птиц зимой»
В Заиграевском районе Бурятии члены школьного лесничества «Берёзка» приняли участие в акции «Покорми птиц зимой».
Вместе с руководителем школьного лесничества сотрудники Хандагатайского лесхоза провели с первоклашками урок. Детям рассказали о том, какие птицы прилетают зимой к кормушкам: снегири, свиристели, синички и воробьи. Рассказали, какой корм пернатые любят больше всего и как правильно их подкармливать.
- Ранее ребята постарше изготовили и развешали кормушки, а самые маленькие решили им помочь и принесли различные лакомства, чтобы покормить птичек. Дети очень ответственно относятся к птичкам, проверяют, чтобы у них было все необходимое: еда, водичка, - поделилась руководитель школьного лесничества Вера Грабовская.
Акция «Покорми птиц зимой» призвана помочь зимующим птичкам, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Лесники и дети помогают птицам пережить зиму в Бурятии
Общество, Фото:
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