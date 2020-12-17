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Каратисты Бурятии стали призёрами первенства России

Каратисты Бурятии стали призёрами первенства России
Общество,  Фото:группа «Каратэ Бурятия»
Спортсмены выиграли командные соревнования по ката и кумитэ

12 декабря в Москве прошло первенство России по каратэ международной федерации сётокан каратэ-до (SKIF). В соревнованиях приняли участие спортсмены сборной Бурятии.

По результатам первенства каратисты республики заняли призовые места.
В командном кумитэ (в категории 16-17 лет): Торбат Раднаасамбуу, Егор Панков, Даниил Фомин – первое место.
В командном ката (в категории 16-17 лет): Торбат Раднаасамбуу, Егор Панков, Даниил Фомин – первое место.

В личном первенстве:
Торбат Раднаасамбуу (в категории 16-17 лет): ката - 1 место, кумитэ - 2 место;
Фомин Даниил (в категории 16-17 лет): ката - 3 место;
Панков Егор (в категории 14-15 лет): кумитэ - 2 место, ката - 3 место;
Паластрова Рада (в категории 18-39 лет): ката - 2 место.

- Также хочу отметить, что все ребята накануне соревнований принимали участие в семинаре и успешно аттестовались на следующий кю. На первый кю: Тубчинов Д.А., Паластрова Р.С.; на второй кю: Раднаасамбуу Т., Панков Е., Фомин Д., - сообщает группа «Каратэ Бурятия». 
спорт каратэ первенство России Бурятия
 
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