Буддийская Сангха: «Боритесь до последней секунды»

Мотивирующим видео поделились представители Буддийской Сангхи
На странице Буддийской Традиционной Сангхи России появился призыв к пользователям. «Боритесь до конца, до последней секунды. Никогда не сдавайтесь», - призвали представители Сангхи.
Они также репостнули видео, показывающее, что нужно бороться до конца. На видео запечатлена схватка с первенства Бурятии по вольной борьбе 2019 года. «Лучшая схватка турнира», - назвали её в Сангхе.
Жамсаран Каркунов в весовой категории до 68 кг. одержал победу со счетом 12:11 в упорной борьбе с земляком Цыреном Улзетуевым.
Жамсаран тренируется в спортивном клубе «Хобой».
- Удачи вам и больше побед, мы с вами. Урагшаа, - говорится в сообщении Сангхи.
Школу планируют построить в Газимуро-Заводском районе
Продолжается акция «Покорми птиц зимой»
Мотивирующим видео поделились представители Буддийской Сангхи
В почтовых отделениях республики по традиции уже появились конверты, открытки и марки новогодней тематики
Прошлой зимой в Улан-Удэ были летальные исходы из-за обморожения
Молодой человек понял, что военная служба не для него
В сельской школе проводился конкурс стенгазет
Суточный прирост составил 212 человек
В Улан-Удэ рассказали, как устраняют последствия снегопада
Детскую площадку отремонтировали два года назад со множеством недочётов
После прокурорского вмешательства нарушения устранены
Женщины обратились в прокуратуру
Управляющая компания нашлась после прокурорского вмешательства
Преступление произошло в День Победы
В республике преимущественно без осадков