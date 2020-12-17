Буддийская Сангха: «Боритесь до последней секунды»

Они также репостнули видео, показывающее, что нужно бороться до конца. На видео запечатлена схватка с первенства Бурятии по вольной борьбе 2019 года. «Лучшая схватка турнира», - назвали её в Сангхе.







На странице Буддийской Традиционной Сангхи России появился призыв к пользователям. «Боритесь до конца, до последней секунды. Никогда не сдавайтесь», - призвали представители Сангхи.Жамсаран Каркунов в весовой категории до 68 кг. одержал победу со счетом 12:11 в упорной борьбе с земляком Цыреном Улзетуевым.Жамсаран тренируется в спортивном клубе «Хобой».- Удачи вам и больше побед, мы с вами. Урагшаа, - говорится в сообщении Сангхи.