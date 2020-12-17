Отправить письмо Деду Морозу можно из любого почтового отделения Бурятии

В почтовых отделениях Бурятии по традиции уже появились конверты, открытки и марки новогодней тематики. Отправить послание главному зимнему волшебнику можно, опустив письмо в любой почтовый ящик



Всего в республике установлено более 620 почтовых ящиков, в Улан-Удэ их 133. Они размещены на фасадах зданий и в почтовых отделениях, сообщает пресс-служба УФПС РБ.



Но прежде, чем отправить письмо, необходимо убедиться, что оно правильно оформлено. Главные условия – наличие на конверте или открытке марки, индекса и адреса получателя. Российский Дед Мороз живёт в Вологодской области, в городе Великий Устюг, там есть своё почтовое отделение, его индекс 162390. Кроме того, важно без ошибок написать свой обратный адрес.



Также дети Бурятии могут написать письмо и получить ответ с пожеланиями на следующий год от Сагаан Yбгэна – Белого старца, Деда Мороза Бурятии. Белый старец живёт по адресу: 670045, Бурятия, Этнографический музей народов Забайкалья, резиденция Сагаан Yбгэна. Кроме того, у Белого Старца на Главпочтамте есть свой абонентский почтовый ящик, и любой желающий может отправить письмо на ящик №4381. По традиции всю праздничную корреспонденцию почтовики торжественно вручат Сагаан Yбгэну в первый день Белого месяца.

