 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 декабря

16 декабря

Популярное

Отправить письмо Деду Морозу можно из любого почтового отделения Бурятии

Отправить письмо Деду Морозу можно из любого почтового отделения Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба «Почты России»
В почтовых отделениях Бурятии по традиции уже появились конверты, открытки и марки новогодней тематики. Отправить послание главному зимнему волшебнику можно, опустив письмо в любой почтовый ящик

Всего в республике установлено более 620 почтовых ящиков, в Улан-Удэ их 133. Они размещены на фасадах зданий и в почтовых отделениях, сообщает пресс-служба УФПС РБ.

Но прежде, чем отправить письмо, необходимо убедиться, что оно правильно оформлено. Главные условия – наличие на конверте или открытке марки, индекса и адреса получателя. Российский Дед Мороз живёт в Вологодской области, в городе Великий Устюг, там есть своё почтовое отделение, его индекс 162390. Кроме того, важно без ошибок написать свой обратный адрес.

Также дети Бурятии могут написать письмо и получить ответ с пожеланиями на следующий год от Сагаан Yбгэна – Белого старца, Деда Мороза Бурятии. Белый старец живёт по адресу: 670045, Бурятия, Этнографический музей народов Забайкалья, резиденция Сагаан Yбгэна. Кроме того, у Белого Старца на Главпочтамте есть свой абонентский почтовый ящик, и любой желающий может отправить письмо на ящик №4381. По традиции всю праздничную корреспонденцию почтовики торжественно вручат Сагаан Yбгэну в первый день Белого месяца.
Почта России Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье построют школу на 600 мест
В Забайкалье построют школу на 600 мест
Общество, 17.12.2020
Школу планируют построить в Газимуро-Заводском районе
Лесники и дети помогают птицам пережить зиму в Бурятии
Лесники и дети помогают птицам пережить зиму в Бурятии
Общество, 17.12.2020
Продолжается акция «Покорми птиц зимой»
Буддийская Сангха: «Боритесь до последней секунды»
Буддийская Сангха: «Боритесь до последней секунды»
Общество, 17.12.2020
Мотивирующим видео поделились представители Буддийской Сангхи
Отправить письмо Деду Морозу можно из любого почтового отделения Бурятии
Отправить письмо Деду Морозу можно из любого почтового отделения Бурятии
Общество, 17.12.2020
В почтовых отделениях республики по традиции уже появились конверты, открытки и марки новогодней тематики
Жителей Бурятии просят не курить на морозе
Жителей Бурятии просят не курить на морозе
Общество, 17.12.2020
Прошлой зимой в Улан-Удэ были летальные исходы из-за обморожения
Бывший курсант из Бурятии вернул государству 240 тысяч
Бывший курсант из Бурятии вернул государству 240 тысяч
Общество, 17.12.2020
Молодой человек понял, что военная служба не для него
Школьники в Бурятии нарисовали Конституцию
Школьники в Бурятии нарисовали Конституцию
Общество, 17.12.2020
В сельской школе проводился конкурс стенгазет
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 23 тысячи
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 23 тысячи
Общество, 17.12.2020
Суточный прирост составил 212 человек
Водители в Улан-Удэ мешают пескоразбрасывающим машинам
Водители в Улан-Удэ мешают пескоразбрасывающим машинам
Общество, 17.12.2020
В Улан-Удэ рассказали, как устраняют последствия снегопада
В Бурятии недочёты на детской площадке устранили неэстетично
В Бурятии недочёты на детской площадке устранили неэстетично
Общество, 17.12.2020
Детскую площадку отремонтировали два года назад со множеством недочётов
Прокуратура Бурятии выявила нарушение при уплате госпошлины
Прокуратура Бурятии выявила нарушение при уплате госпошлины
Общество, 17.12.2020
После прокурорского вмешательства нарушения устранены
В Бурятии охранницы работали без договора
В Бурятии охранницы работали без договора
Общество, 17.12.2020
Женщины обратились в прокуратуру
В Бурятии бесхозным домам нашли «управляшку»
В Бурятии бесхозным домам нашли «управляшку»
Общество, 17.12.2020
Управляющая компания нашлась после прокурорского вмешательства
В Улан-Удэ днём до - 15
В Улан-Удэ днём до - 15
Общество, 17.12.2020
В республике преимущественно без осадков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^