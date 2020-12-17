Жителей Бурятии просят не курить на морозе

Общество, Фото: предоставлено БСМП

Прошлой зимой в Улан-Удэ были летальные исходы из-за обморожения



В Бурятию пришли морозы. Столбик термометра показывает около 26 градусов, однако ощущаемая температура около -30,-35 градусов, и это только начало. Врачи БСМП подготовили 10 простых правил, которые помогут пережить грядущие морозы.



Профилактика обморожения:



- Не употребляйте спиртное — алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла;



- Не курите на морозе — курение уменьшает периферийную циркуляцию крови;



- Носите свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови;



- Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа — одевайтесь по погоде;



- Почувствовали переохлаждение — скорее зайдите в любое теплое место;



- Не давайте обмороженной конечности снова замёрзнуть — это вызовет значительные повреждения кожи;



- Не снимайте на морозе обувь с обмороженных ног — они распухнут, и вы не сможете надеть обувь;



- Прячьтесь от ветра — вероятность обморожения на ветру выше;



- Перед выходом на мороз на продолжительное время плотно поешьте;



- Особое внимание обращайте на состояние детей и пожилых людей — именно младшее и старшее поколения более подвержены переохлаждению и обморожениям.



В 2019 году с обморожением в стационар БСМП поступило 82 человека, из них 72 были госпитализированы.



- Госпитализированы в состоянии алкогольного опьянения - 30 человек. Госпитализированы в тяжелом состоянии – 23 человека. Было два смертельных исхода, - сообщили в БСМП.

