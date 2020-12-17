Прошлой зимой в Улан-Удэ были летальные исходы из-за обморожения
В Бурятию пришли морозы. Столбик термометра показывает около 26 градусов, однако ощущаемая температура около -30,-35 градусов, и это только начало. Врачи БСМП подготовили 10 простых правил, которые помогут пережить грядущие морозы.
Профилактика обморожения:
- Не употребляйте спиртное — алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла;
- Не курите на морозе — курение уменьшает периферийную циркуляцию крови;
- Носите свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови;
- Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа — одевайтесь по погоде;
- Почувствовали переохлаждение — скорее зайдите в любое теплое место;
- Не давайте обмороженной конечности снова замёрзнуть — это вызовет значительные повреждения кожи;
- Не снимайте на морозе обувь с обмороженных ног — они распухнут, и вы не сможете надеть обувь;
- Прячьтесь от ветра — вероятность обморожения на ветру выше;
- Перед выходом на мороз на продолжительное время плотно поешьте;
- Особое внимание обращайте на состояние детей и пожилых людей — именно младшее и старшее поколения более подвержены переохлаждению и обморожениям.
В 2019 году с обморожением в стационар БСМП поступило 82 человека, из них 72 были госпитализированы.
- Госпитализированы в состоянии алкогольного опьянения - 30 человек. Госпитализированы в тяжелом состоянии – 23 человека. Было два смертельных исхода, - сообщили в БСМП.
Жителей Бурятии просят не курить на морозе
Общество, Фото:
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