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В Монголии открыт международный пресс-клуб «Байкал»

В Монголии открыт международный пресс-клуб «Байкал»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНК в Улан-Баторе
«Байкал-Daily» принял участие в международном медиафоруме «Добрые соседи – диалог без границ»

15 декабря прошёл международный онлайн-медиафорум «Добрые соседи – диалог без границ». В мероприятии приняли участие медиаэксперты, руководители и представители 128 крупнейших средств массовой информации Монголии (телевидение, радио, газеты, журналы и информационные агентства), более 70 крупных информагентств, теле- и радиокомпаний России, союза журналистов России, а также печатных и электронных изданий, издательских домов российских регионов: Бурятии, Калмыкии, Тувы, Якутии, Крыма, Новосибирской и Иркутской (Иркутск, Братск) областей, Алтайского (Барнаул), Забайкальского (Чита) и Приморского (Владивосток) краёв. В работе форума также участвовали заместитель председателя правительства Бурятии Баир Цыренов, заместитель председателя Народного Хурала РБ Татьяна Мантатова, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и представитель МИД России в Улан-Удэ Александра Пономарёва.

После обмена приветствиями состоялась торжественная церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Российским центром науки и культуры в Улан-Баторе и объединенным союзом журналистов Монголии, а также открытие международного пресс-клуба «Байкал», сопровождающееся перерезанием символической красной ленточки.

- Работа пресс-клуба «Байкал» будет строиться на основе полноценной самостоятельной структуры, обеспечивающей постоянный доступ российским и монгольским СМИ к важным информациям наших двух стран. Организаторы пресс-клуба начали работу по созданию интерактивной площадки (сайт media-forum.mn), на которой будет размещаться содержательный аналитический контент, происходить диалог между представителями российских и монгольских СМИ, оперативно обсуждаться события, происходящие в России и в Монголии, - сообщает пресс-служба РЦНК в Улан-Баторе.

Затем в деловой части медиафорума представители СМИ двух стран обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества. Кроме этого. прошла презентация российских и монгольских средств массовой информации. Также в онлайн режиме были подписаны соглашения о сотрудничестве между телерадиокомпанией Бурятии «Ариг Ус» и союзом телевидений города Эрдэнэта. Такое же соглашение было подписано между издательством «Алтайская правда» и одним из самых старейших печатных изданий Монголии регионального масштаба «Новости Ховда».

Организаторы отметили, что проведение форума будет ежегодным и послужит началу тесного взаимовыгодного сотрудничества между СМИ Монголии и России.
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