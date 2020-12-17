Школьники в Бурятии нарисовали Конституцию

В сельской школе проводился конкурс стенгазет
Прокуратура в преддверии Дня Конституции провела творческий конкурс на лучшую стенгазету среди учащихся школы-интерната села Галтай Мухоршибирского района Бурятии. Темы работ посвящены конституционным правам и обязанностям граждан России.
- В представленных работах ребята выразили своё понимание закона, отметили конституционные права и обязанности граждан, в том числе детей, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Из 10 представленных работ выбраны три лучшие стенгазеты учащихся 1-3, 8 и 11 классов. Победителям вручены благодарственные письма и памятные призы, остальные участники получили поощрительные сладкие подарки.
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Общество, Фото:
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