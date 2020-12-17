Водители в Улан-Удэ мешают пескоразбрасывающим машинам

С четырёх часов дня 16 декабря на дорогах Улан-Удэ работало восемь пескоразбрасывающих машин, в полночь 17 декабря вышли восемь тракторов-щёток, четыре грейдера. С четырёх часов утра общее количество пескоразбрасывающих машин стало 17, также всю ночь работали на погрузке песчано-гравийной смеси на базах комбината по благоустройству фронтальные погрузчики и бобкэты.





На сегодняшнее утро подсыпано песчано-гравийной смесью свыше 200 участков дорог столицы Бурятии.







С шести часов утра на уборку вышли 135 дворников. Вместе с ними убирается и вывозится снег с обочин на самосвалах. Также ускоряет погрузку и уборку снега специальное приспособление на трактор – роторный снегопогрузчик.- Водители пескоразбрасывающих машин отмечают следующий важный момент: в пробках их не пропускают другие водители, слишком близко приближаются и не дают возможность включить пескоразбрасыватель. Просим водителей не мешать работе коммунальных служб, потому что спецтехника также передвигается в общем потоке и должна успеть доехать и обработать нужные участки дорог, - обратились к горожанам представители комитета городского хозяйства.В комитете городского хозяйства объяснили, что пескоразбрасывающие машины в основном работают в вечернее и ночное время, потому что камешки и гравий в песчаной смеси, вылетая с пескоразбрасывателя, могут повредить кузов и стекла рядом находящихся автомобилей. Также работа коммунальных служб в ночное время позволяет вовремя подготовить дороги к утреннему движению транспорта.