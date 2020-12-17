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В Бурятии недочёты на детской площадке устранили неэстетично

В Бурятии недочёты на детской площадке устранили неэстетично
Общество,  Фото:предоставлено ОНФ в Бурятии
Детскую площадку отремонтировали два года назад со множеством недочётов

Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии добились устранения нарушений во дворе дома на улице Ключевской, 29 в Гусиноозёрске Селенгинского района. О многочисленных недочётах обустройства места для игр детей во дворе этого многоквартирного дома общественникам сообщили местные жители, пояснили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

На площадке отсутствовали ударопоглощающее покрытие и щиты с информацией о правилах пользования и номерами экстренных служб. Кроме того, элементы конструкций имели острые края и кромки, что не соответствовало требованиям безопасности. Были повреждены крепления тренажёров и ограждение игрового поля, за футбольными воротами отсутствовал целый пролёт металлической сетки. Тротуарная плитка и бордюрное ограждение вдоль площадки были частично сломаны, и имелись сколы из-за того, что в своё время материалы не были уложены должным образом.

Эту детскую площадку, благоустроенную в 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», активисты ОНФ впервые проверяли в прошлом году в ходе мониторинга благоустройства городской среды с участием члена Центрального штаба ОНФ Светланы Калининой. Она указала администрации города на имеющиеся недостатки. Последние даже после неоднократных обращений в профильные ведомства и в городскую администрацию так и не были устранены, заявляют в ОНФ.

После сигнала общественников в Госстройжилнадзор с просьбой принять необходимые меры ведомство подтвердило нарушения и вынесло представление об их устранении. Управление городского хозяйства и строительства направило иск к подрядчику с требованием исправить недочёты в рамках гарантийных обязательств.

- В начале декабря администрация Гусиноозёрска сообщила, что выявленные замечания на детской площадке устранены в ходе совместной работы подрядчика и заказчика – МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» в досудебном порядке. Мы провели контрольный рейд и убедились, что тренажёры во дворе заварили, сетки и металлическое ограждение на футбольной площадке восстановили. К сожалению, большая часть исправлений выглядит неэстетично: видны швы, нагар, грязь от ремонтных работ. Но в целом площадка безопасна, – отметил активист регионального отделения ОНФ в Бурятии Сергей Лесников.






ОНФ детские площадки
 
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