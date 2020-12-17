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Прокуратура Бурятии выявила нарушение при уплате госпошлины

Прокуратура Бурятии выявила нарушение при уплате госпошлины
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
После прокурорского вмешательства нарушения устранены

Как выяснила прокурорская проверка, в сентябре комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям администрации Заиграевского района обратился в управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Бурятии с заявлением о государственной регистрации права хозяйственного ведения на котельный комплекс за муниципальным учреждением МОП ЖКХ «Заиграево». Регистрирующий орган вернул документы без рассмотрения в связи с неуплатой комитетом государственной пошлины.

По закону, органы местного самоуправления освобождены от уплаты государственной пошлины при их обращении за совершением юридически значимых действий.

По представлению прокуратуры республики управлением Росреестра по республике приняты необходимые организационные документы к устранению нарушений.

Право хозяйственного ведения муниципального учреждения на котельный комплекс в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.


прокуратура
 
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