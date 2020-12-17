Женщины обратились в прокуратуру
Женщины работали в частной охранной организации в должности частных охранников. В нарушение трудового законодательства работодатель не заключал с ними трудовые договоры, заработную плату выплачивал в размере ниже установленного законом минимального размера оплаты труда. Кроме того, из заработка работниц произведено незаконное удержание за обучение.
В суд было направлено три исковых заявления в защиту интересов бывших работников. Суд удовлетворил иск, признал отношения, сложившиеся между организацией и работниками, трудовыми, обязал работодателя выплатить недополученную заработную плату и возместить незаконно удержанные денежные средства.
Кроме того, в отношении работодателя возбуждено административное дело за уклонение от оформления трудового договора, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии охранницы работали без договора
Общество, Фото:
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