В Бурятии охранницы работали без договора

Женщины обратились в прокуратуру



Женщины работали в частной охранной организации в должности частных охранников. В нарушение трудового законодательства работодатель не заключал с ними трудовые договоры, заработную плату выплачивал в размере ниже установленного законом минимального размера оплаты труда. Кроме того, из заработка работниц произведено незаконное удержание за обучение.



В суд было направлено три исковых заявления в защиту интересов бывших работников. Суд удовлетворил иск, признал отношения, сложившиеся между организацией и работниками, трудовыми, обязал работодателя выплатить недополученную заработную плату и возместить незаконно удержанные денежные средства.



Кроме того, в отношении работодателя возбуждено административное дело за уклонение от оформления трудового договора, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

