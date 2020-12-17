 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 декабря

16 декабря

Популярное

В Бурятии охранницы работали без договора

В Бурятии охранницы работали без договора
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщины обратились в прокуратуру

Женщины работали в частной охранной организации в должности частных охранников. В нарушение трудового законодательства работодатель не заключал с ними трудовые договоры, заработную плату выплачивал в размере ниже установленного законом минимального размера оплаты труда. Кроме того, из заработка работниц произведено незаконное удержание за обучение.

В суд было направлено три исковых заявления в защиту интересов бывших работников. Суд удовлетворил иск, признал отношения, сложившиеся между организацией и работниками, трудовыми, обязал работодателя выплатить недополученную заработную плату и возместить незаконно удержанные денежные средства.

Кроме того, в отношении работодателя возбуждено административное дело за уклонение от оформления трудового договора, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школьники в Бурятии нарисовали Конституцию
Школьники в Бурятии нарисовали Конституцию
Общество, 17.12.2020
В сельской школе проводился конкурс стенгазет
Водители в Улан-Удэ мешают пескоразбрасывающим машинам
Водители в Улан-Удэ мешают пескоразбрасывающим машинам
Общество, 17.12.2020
В Улан-Удэ рассказали, как устраняют последствия снегопада
В Бурятии недочёты на детской площадке устранили неэстетично
В Бурятии недочёты на детской площадке устранили неэстетично
Общество, 17.12.2020
Детскую площадку отремонтировали два года назад со множеством недочётов
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 23 тысячи
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 23 тысячи
Общество, 17.12.2020
Суточный прирост составил 212 человек
Прокуратура Бурятии выявила нарушение при уплате госпошлины
Прокуратура Бурятии выявила нарушение при уплате госпошлины
Общество, 17.12.2020
После прокурорского вмешательства нарушения устранены
В Бурятии охранницы работали без договора
В Бурятии охранницы работали без договора
Общество, 17.12.2020
Женщины обратились в прокуратуру
В Бурятии бесхозным домам нашли «управляшку»
В Бурятии бесхозным домам нашли «управляшку»
Общество, 17.12.2020
Управляющая компания нашлась после прокурорского вмешательства
В Улан-Удэ днём до - 15
В Улан-Удэ днём до - 15
Общество, 17.12.2020
В республике преимущественно без осадков
Детей Бурятии приглашают на конкурс новогодних поделок
Детей Бурятии приглашают на конкурс новогодних поделок
Общество, 16.12.2020
Основа игрушки должна быть изготовлена из природных материалов

В Иркутске на первенство соберутся юные конькобежцы Сибири
В Иркутске на первенство соберутся юные конькобежцы Сибири
Общество, 16.12.2020
Своё участие подтвердили 160 спортсменов из 6 регионов
В забайкальском селе родился пятилапый щенок
В забайкальском селе родился пятилапый щенок
Общество, 16.12.2020
Наличие лишней конечности никак не повлияло на здоровье животного
В Улан-Удэ отметят День чая
В Улан-Удэ отметят День чая
Общество, 16.12.2020
Мероприятие проведут в филиале Кяхтинского музея
Забайкальскому командующему присвоено звание генерала-лейтенанта
Забайкальскому командующему присвоено звание генерала-лейтенанта
Общество, 16.12.2020
Церемонию вручения погон Роману Бердникову провёл командующий войсками ВВО
На полигоне в Бурятии начались масштабные боевые стрельбы
На полигоне в Бурятии начались масштабные боевые стрельбы
Общество, 16.12.2020
В боевой подготовке участвуют мотострелки совместно с подразделениями ПВО и артиллерии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^