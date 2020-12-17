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Жителя Бурятии, ограбившего ветерана войны, отправили в колонию

Жителя Бурятии, ограбившего ветерана войны, отправили в колонию
Общество,  Фото:pixabay.com
Преступление произошло в День Победы

В судебном заседании установлено, что в День Победы ветерану Великой Отечественной войны, проживающему в селе Гремячинск, работники районной администрации вручили памятную медаль «75 лет Победы» и деньги.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая ранее судимый мужчина приехал из Улан-Удэ в село Гремячинск на заработки. Он жил доме своего знакомого вместе с его престарелым отцом – 92-летним ветераном Великой Отечественной войны. 9 мая с утра приезжий мужчина в деревне со случайными знакомыми употреблял спиртные напитки. Около полудня вернулся в дом к ветерану, которого незадолго до этого посетили работники администрации, вручили деньги и юбилейную медаль.

Увидев в руках старика купюры, мужчина попросил купить ему алкоголь. Получив отказ, напал на ветерана, вывернул руку, выхватил четыре тысячи рублей, забрал медаль и убежал.

Вскоре мужчина был задержан полицейскими.

В ходе предварительного следствия ущерб ветерану возмещён в полном объёме, медаль возвращена.

- Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.

суд приговор прокуратура
 
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