В Улан-Удэ днём до - 15

В республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 декабря по республике ночью местами небольшой снег, днем по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный, днём с переходом на юго-западный 7-12, ночью местами до 15-18 м/с, позёмка.
Температура ночью - 23-28, местами - 15-20, по северу и юго-западу до - 33-38, днём - 12-18, местами - 22-28 градусов .
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер переменный 5-10, ночью до 14 м/с. Температура ночью - 18-20, днем - 13-15 градусов.
В республике преимущественно без осадков
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