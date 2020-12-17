В Улан-Удэ днём до - 15





Температура ночью - 23-28, местами - 15-20, по северу и юго-западу до - 33-38, днём - 12-18, местами - 22-28 градусов .



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер переменный 5-10, ночью до 14 м/с. Температура ночью - 18-20, днем - 13-15 градусов.

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 декабря по республике ночью местами небольшой снег, днем по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный, днём с переходом на юго-западный 7-12, ночью местами до 15-18 м/с, позёмка.