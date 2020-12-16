В ночные часы, когда автомобильный трафик спадёт, начнётся вывоз снега
На уборку улиц Иркутска выведено 50 единиц специализированной техники. Комбинированные дорожные машины проводят превентивную противогололёдную обработку на центральных улицах и на дорогах с наибольшей транспортной нагрузкой. В уборке тротуаров и обочин задействованы погрузчики и другая техника. На уборку лестниц, тротуаров, остановочных пунктов вышло более 200 человек.
– С началом снегопада техника МУП «ИркутскАвтодор» выведена на дороги для предварительной обработки от образования наледи и снежного наката. Через несколько часов будет выполнен ещё один цикл. В ночные часы, когда автомобильный трафик спадёт, начнётся вывоз снега на специализированное хранилище, – рассказал и.о. заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства Владимир Преловский.
На содержании МУП «ИркутскАвтодор» находится более 880 километров дорог Иркутска с примыкающей к ним тротуарной сетью. Дорожные службы призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим и обращать повышенное внимание на работающую технику, чтобы не создать дополнительных сложностей на улицах города, сообщили в мэрии Иркутска.
Улицы Иркутска чистят 50 единиц техники
Общество, Фото:
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