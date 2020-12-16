Модернизация уличного освещения обошлась городу более чем в 27 млн рублей
В этом году введено в эксплуатацию 62 километра новых сетей, 1768 светоточек, 12 щитов автоматизированного управления наружным освещением, установлена 561 опора. Всего освещение установлено на 89 улицах в отдалённых микрорайонах и на 37 внутриквартальных проездах и дворах.
Отметим, мероприятия по устройству сетей наружного освещения формируются депутатами Народного Хурала и Улан-Удэнского городского совета по наказам избирателей. Горожанам, проживающих на улицах, где необходимо устройство наружного освещения, следует обратиться в администрацию района либо к депутату по округу для включения улицы в наказ.
В настоящее время на обслуживании МБУ «Горсвет» уже находится более 27 тысяч светильников. В плане на 2020 год ввести в эксплуатацию ещё 1500 светоточек, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ осветили 89 улиц и 37 дворов
Общество, Фото:
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