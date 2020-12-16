Жители села в Бурятии просят освещения

Фонари есть, но не светят



Жители села Горхон Заиграевского района Бурятии пожаловались в группу «Заиграево-инф. 24/7» на темень на улице Первомайская. По словам местных жителей, здесь имеются фонари, но они не работают.



- Администрация только обещает, а результата нет. Дети в школу и сад ходят утром по темноте! Хотелось бы, чтобы решили этот вопрос, - попросили сельчане.



Администраторы группы адресовали вопрос главе сельского поселения «Горхонское» Анне Рудаковой. Она сообщила, что замена лампочек в посёлке Лесозаводской планируется 16 и 17 декабря.

