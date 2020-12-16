В Бурятии не нашли гриппа птиц

В четвёртом квартале Россельхознадзор провёл 32 внеплановые проверки



В Бурятии специалисты управления Россельхознадзора в четвёртом квартале года провели 32 внеплановые проверки в сфере ветеринарии. Было выявлено 24 нарушения требований ветеринарного законодательства. Выдано 11 предписаний об устранении нарушений в сфере ветеринарного законодательства. Возбуждено и рассмотрено 24 дела об административном правонарушении в области ветеринарии.



Во время проверочных мероприятий отобрано и направлено в ФГБУ «Иркутская межобластная лаборатория» 23 пробы продукции животного происхождения для исследования на наличие генома вируса АЧС и гриппа птиц. По итогам лабораторных исследований получены отрицательные результаты, сообщили в пресс-службе управления.

