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Фильм про ответственный туризм сняли в Бурятии

Фильм про ответственный туризм сняли в Бурятии
Общество, 
Фильм уже набрал в Сети более 15 тысяч просмотров

Фонд «Озеро Байкал» представил фильм про ответственный туризм, снятый в Забайкальском национальном парке в Бурятии.

- Мы предлагаем вам отправиться в путешествие на Байкал вместе с актером Евгением Романцовым – ответственным туристом, который подробно покажет, как бережно вести себя на природной территории, как избежать лишних отходов, как разместиться на ночлег, не навредив при этом окружающей флоре и фауне, и много другое, - сообщили в фонде.

Здесь отмечают, что все эти важные принципы можно и нужно применять не только во время пребывания в национальном парке или заповеднике, но в любом месте, где вы соприкасаетесь с природой, будь то городской парк, пляж или лес рядом с дачным участком.


В фильме говорится, что национальные парки – это музеи природы, и нужно соблюдать здесь правила, бережно относиться к природе. К примеру, использовать многоразовую упаковку для еды, чтобы не выбрасывать мусор на природе, вместо одноразовой бутылки взять многоразовую и т.д.

- Женя ходит только по уже существующим тропинкам – так он не разрушит естественный покров и почву, не навредит самым разным краснокнижным друзьям озера Байкал. На одной из тропинок Женя заинтересовался красивым растением – он не будет его срывать, только сфотографирует. Даже камушек не стоит забирать с природной территории. Казалось бы, что такого? Во-первых, вы можете нарушить экосистему, во-вторых, за порядком следят инспекторы парка. Они «спасибо» вам не скажут. В-третьих, лучше, чтобы вся эта красота осталась нетронутой, и ей могли любоваться другие туристы, - рассказывается здесь.

Фильм опубликован в конце октября на YouTube и набрал на сегодня более 15 тысяч просмотров.
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