В Бичурском районе Бурятии стало больше почётных граждан
Сегодня комиссия при главе Бичурского района Бурятии единогласно утвердила присвоение в этом году звания почётных граждан ещё троим землякам, сообщает «Бичура-инфо. 24/7».
Леонид Белых родился в села Бичура в 1950 году. Управляющий директор акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод». 27 апреля 2020 года за особые трудовые заслуги перед государством присвоено звание Герой Труда России.
Степан Ефимов родился в селе Билютай в 1946 году. В 1994 году назначен министром социального обеспечения Бурятии. Награждён орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Почётный работник министерства труда России».
Бадма Бадмаев родился в селе Шибертуй в 1962 году. Мастер спорта СССР по боксу, заслуженный тренер Бурятии. Старший тренер женской спортивной сборной команды по боксу Российской Федерации. Награждён нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ».
Звание присваивается с 2010 года. За 10 лет почётными гражданами Бичурского района стали 21 человек.
Леонид Белых получил ещё одно почётное звание
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