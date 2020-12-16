Леонид Белых получил ещё одно почётное звание

В Бичурском районе Бурятии стало больше почётных граждан



Сегодня комиссия при главе Бичурского района Бурятии единогласно утвердила присвоение в этом году звания почётных граждан ещё троим землякам, сообщает «Бичура-инфо. 24/7».



Леонид Белых родился в села Бичура в 1950 году. Управляющий директор акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод». 27 апреля 2020 года за особые трудовые заслуги перед государством присвоено звание Герой Труда России.



Степан Ефимов родился в селе Билютай в 1946 году. В 1994 году назначен министром социального обеспечения Бурятии. Награждён орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Почётный работник министерства труда России».



Бадма Бадмаев родился в селе Шибертуй в 1962 году. Мастер спорта СССР по боксу, заслуженный тренер Бурятии. Старший тренер женской спортивной сборной команды по боксу Российской Федерации. Награждён нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ».



Звание присваивается с 2010 года. За 10 лет почётными гражданами Бичурского района стали 21 человек.





