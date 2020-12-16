К сожалению, раритетные трамваи до наших дней не дожили
Сегодня в Улан-Удэ отмечают праздничную дату – 62 года городским трамваям.
- Морозным днём 16 декабря 1958 года в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие трамвайной линии в городе. Звучали аплодисменты, резали ленточку, садились в вагон те, кто строил депо, тяговые подстанции, пути, - говорится на странице МУП «Управление трамвая».
В комментариях пользователь поинтересовался, сохранились ли те старые вагоны и, если да, возможна ли их реставрация.
- Не сохранились, к сожалению. В трудные 90-е порезали на металлолом, - отметил представитель МУП «Управление трамвая».
В Улан-Удэ раскрыли судьбу первых трамваев
Общество, Фото:
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