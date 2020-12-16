В Улан-Удэ раскрыли судьбу первых трамваев

Общество, Фото: предоставлено МУП "Управление трамвая"

К сожалению, раритетные трамваи до наших дней не дожили



Сегодня в Улан-Удэ отмечают праздничную дату – 62 года городским трамваям.



- Морозным днём 16 декабря 1958 года в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие трамвайной линии в городе. Звучали аплодисменты, резали ленточку, садились в вагон те, кто строил депо, тяговые подстанции, пути, - говорится на странице МУП «Управление трамвая».



В комментариях пользователь поинтересовался, сохранились ли те старые вагоны и, если да, возможна ли их реставрация.



- Не сохранились, к сожалению. В трудные 90-е порезали на металлолом, - отметил представитель МУП «Управление трамвая».

